В британской полиции не нашли случаев наказания за смерть чернокожих за 50 лет

В британской судебной практике за последние 50 лет не было примеров наказания полицейских за убийство темнокожих граждан. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 11 июня.

Журналисты издания проанализировали судебные процессы по делам о превышении полномочий полицейскими с 1969 года. Выяснилось, что никто из виновных не понес серьезного наказания.

К примеру, в 1988 году бывшего десантника британской армии Кристофера Олдера задержали за нарушение правопорядка и доставили в полицейский участок в Халле. Камеры видеонаблюдения сняли издевательства полицейских над мужчиной, который позже скончался. На видео видно, как задержанный неподвижно лежит на полу в течение 10 минут, а рядом с ним стоят улыбающиеся полицейские. Спустя три года дело было закрыто, поскольку суд решил, что бездействие офицеров нельзя назвать причиной смерти задохнувшегося мужчины. Все фигуранты дела были оправданы.

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В 2011 году в отделении полиции Бирмингема скончался Кингсли Баррелл. Следствие установило, что на смерть мужчины в значительной степени повлияли условия его содержания. Троих офицеров, привлеченных к ответственности за ложь под присягой, признали невиновными.

В 2017 году Даррена Камбербэтча сильно избили дубинкой, после чего мужчина скончался. Следствие признало действия полицейских чрезмерными, однако никто из сотрудников полиции так и не был привлечен к ответственности.

Также в материале The Guardian отмечается, что три процента населения Великобритании составляют чернокожие. При этом доля смертей представителей этой категории граждан от рук полиции достигает восьми процентов.

Ранее сообщалось, что толпа протестующих снесла памятник работорговцу Эдварду Кольстону в британском Бристоле и утопила его в реке. На кадрах видно, как сторонники движения Black Lives Matter при помощи веревок скинули бронзовую статую XIX века с постамента, а затем бросили ее в воду. Происходящее сопровождалось криками и аплодисментами.

Волна протестных акций захлестнула США, Великобританию, Францию и другие страны мира после смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда в результате полицейского ареста в американском Миннеаполисе. Тот применил против афроамериканца удушающий прием.

На улицы десятков городов вышли активисты движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Вспыхнули беспорядки, которые сопровождались вандализмом, мародерством и грабежами. В ходе столкновений пострадали несколько полицейских.

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