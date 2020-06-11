В Крыму оценили совет Климкина отобрать полуостров

Экс-глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин дает глупые советы отобрать Крым и таким образом демонстрирует свою оторванность от реальности. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Скорей Украина вернется в состав России, чем Крым в Украину», — сказал он.

По его словам, Климкин своим заявлением дискредитирует украинские власти. «Мы ценим юмор, но не до такой степени», — добавил российский политик.

Гемпель также призвал соседнюю страну вести политику «в интересах своего народа, а не под внешним управлением».

Ранее Павел Климкин написал в своем Twitter, что вернуть Крым можно, только отобрав его, потому что никто в России добровольно не откажется от полуострова.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне рано или поздно почувствуют стыд за присоединение Крыма в 2014 году. Он отметил, что без его возвращения в состав Украины будущие поколения граждан двух государств не смогут нормально общаться.

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