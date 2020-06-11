В Крыму предсказали раскаяние Зеленского из-за негативного отношения к крымчанам

Украинский лидер Владимир Зеленский в будущем раскается за негативное отношение к крымчанам. Это предсказал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

«Должно прийти раскаяние», — ответил политик на заявление Зеленского о том, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение полуострова.

По его словам, власти Украины пожалеют обо лжи и клевете в адрес Крыма и его жителей, о многочисленных блокадах, разрыве экономических связей с Россией, попытках отказаться от общей с россиянами исторической памяти.

Мурадов пристыдил украинского президента за то, что тот «принял эстафету национализма из рук организаторов переворота». «Стыдиться надо и за десятилетия унижения русскоязычного и крымско-татарского населения полуострова, <...> за угрозу майдановско-бандеровских властей Киева развязать войну и этническую чистку в Крыму», — добавил он.

Крымский вице-премьер указал на безграничные новые возможности России и ее народа в формирующемся посткризисном мире. По его мнению, страна должна гордиться, что «спасла Крым от разрушения, а его народ — от неминуемых жертв».

Ранее в интервью «Украинской правде» Владимир Зеленский заявил, что российскому народу через несколько лет станет стыдно за решение вернуть полуостров, и Киеву в итоге удастся снова сделать Крым украинским, потому что без этого будущие поколения россиян и украинцев не смогут нормально общаться.

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