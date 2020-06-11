Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от помощи актера

Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым, не примет от артиста помощь. Об этом сообщил представитель потерпевших, адвокат Александр Добровинский в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, до вечера 10 июня никто из окружения Ефремова не звонил родственникам Захарова и не принес извинений, которых семья ожидала. «Семья приняла решение не брать ни одной копейки», — заявил Добровинский.

Материалы по теме «Это все, конечно, чудовищно» Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы

Адвокат также признался, что его тронула фраза родных погибшего: «Жизнь нашего брата бесценна, и деньгами ее купить нельзя». Добровинский добавил, что мать Захарова, которой 87 лет, еще не знает о смерти сына, ни о прошедших 11 июня похоронах, поскольку в семье опасаются, что она может не выдержать этих новостей.

Добровинский ранее говорил, что бесплатно взялся представлять интересы потерпевших и что отказался от предложения защищать Ефремова.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию на Садовом кольце. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал. 9 июня актера отправили под домашний арест. В его крови также обнаружили наркотики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!