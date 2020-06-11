В Литве назвали очень опасным открытие границы с Белоруссией

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что сейчас было бы очень опасно открывать границу с Белоруссией, пишет DELFI.

По его мнению, там отрицают инфекционное заболевание, причем от белорусских властей «звучит очень странная риторика».

Верига считает, что Белоруссия и еще несколько европейских стран затеяли очень рискованную игру. Он пояснил, что стратегия позволить заразиться большой части населения, чтобы попытаться сформировать массовый иммунитет, является неоправданной.

Литовские власти сначала должны сконцентрироваться на возобновлении поездок и открытии границ в рамках стран Шенгена, где используются похожие меры для борьбы с коронавирусом, считает министр.

Карантинные меры действуют в Литве с 16 марта. Правительство продлевало их четыре раза, оставшиеся ограничения снимут с 17 июня. При этом с 1 июня Литва открыла свои границы для граждан большинства европейских государств, но некоторым приезжим необходимо будет провести в изоляции 14 дней.

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