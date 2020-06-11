Показано убранство роскошной яхты создателя Microsoft за 300 миллионов евро

Появились снимки роскошной яхты соучредителя компании Microsoft Пола Аллена, которая была выставлена на продажу за 300 миллионов евро. Фотографии публикует издание The Sun.

На кадрах показано внутреннее убранство помещений, а также внешний вид суперяхты Octopus, рассчитанной на 26 пассажиров. Всего на судне расположено 13 кают, имеются две вертолетных площадки, ночной клуб, баскетбольная площадка и студия звукозаписи, которой пользовался вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер.

Кроме того, яхта оснащена смотровой площадкой с прозрачным дном для наблюдения за подводной жизнью, бассейном, гидромассажной ванной и библиотекой.

Уточняется, что эксплуатация плавательного средства будет обходиться будущему владельцу в 15 миллионов евро в год. Сейчас суперяхта пришвартована в порту испанского города Малага.

По информации издания, на борту Octopus неоднократно были замечены разные знаменитости и бизнесмены, включая второго соучредителя Microsoft Билла Гейтса, создателя «Звездных Войн» Джорджа Лукаса и участников музыкальной группы U2.

Ранее в сети появились фотографии роскошного убранства пассажирского Boeing 747-8i с удлиненным фюзеляжем, трансформированного в частный самолет. Известно, что обновленный Boeing 747-8i рассчитан на 30-50 гостей, а объем топливного бака позволит ему безостановочно преодолеть расстояние в 7,7 тысячи миль.

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