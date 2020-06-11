В ВОЗ прокомментировали слова о необычной смертности от COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет никаких претензий к статистике по смертности от коронавируса в стране. Таким образом в беседе с Business FM она прокомментировала слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана о том, что ситуация со смертями в России сложна для понимания.

«Важно отметить, что огромные возможности тестирования в стране позволили России иметь очень хорошую картину понимания, что происходит с эпидемией. Когда они подсчитали эти показатели, конечно, они отражают реальную картину», — подчеркнула Вуйнович. Для подсчета смертности от коронавируса Москва пользуется инструкциями ВОЗ, отметила она. Кроме того, почти в 100 процентах случаев тела в стране вскрываются, что повышает точность установления причины смерти.

По мнению представителя ВОЗ, слова Райана обусловлены тем, что он не статистик и не имеет опыта в области экспертизы. Сказав о том, что подсчеты смертей в России сложны для понимания, он лишь выразил свое мнение, считает Вуйнович.

Ранее главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, отметил, что нельзя объяснять все большим количеством проведенных анализов. Он подчеркнул, что в России мало погибших не в процентах от населения, а в абсолютных числах.

Недавно Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

Слова Майкла Райана 10 июня передавало агентство Reuters. По его словам, в стране провели большое количество тестов, и это может быть одним из объяснений низкой смертности при высокой заболеваемости. При этом в других государствах, которые в больших масштабах тестируют людей на наличие вируса, показатели смертности гораздо выше, отметил Райан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!