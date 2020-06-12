Российская семья пожаловалась на приказывающее пить пиво привидение

Жители одного из домов в Таганроге уверены, что с ними в квартире живет привидение. Как сообщает издание «Комсомольская правда. Ростов», аномальному явлению уже успели дать имя — Затан.

По словам жильцов, их квартира регулярно затапливается водой при закрытых кранах, а сами они получают записки и сообщения с угрозами. Кроме того, их якобы склоняют к алкоголизму, заставляя пить пиво. Если приказы не исполняются, в квартире начинают летать вещи, а мебель переворачивается. Муж хозяйки жилья — Дмитрий — жалуется на удары по телу и синяки.

В 2018 году в Томской области полицейские засвидетельствовали аномальные явления в одном из частных домов. Когда полицейские пришли в дом, в спальной комнате упал шкаф, после из навесной полки выпали книги, а из комнаты, в которой никого не было, вылетела палка. Рационального объяснения тогда не нашлось.

Зачастую то, что принимают за нечистую силу, имеет довольно банальное объяснение. Например, жительница Сосновоборска (Красноярский край) была уверена, что ее регулярно обкрадывает привидение. За год из квартиры женщины пропало более 80 тысяч рублей. После проверки полиция выяснила, что привидением оказался бывший муж. Мужчина просто сделал дубликат ключей и время от времени наведывался в квартиру, когда хозяйка была на работе.

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