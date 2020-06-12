Газманов и члены клуба «Лидеров России» «Эльбрус» жестами исполнили гимн

Заслуженный артист России Олег Газманов, члены клуба «Эльбрус», участники конкурса «Лидеры России» и национального чемпионата «Абилимпикс вместе с творческим коллективом «Ангелы Надежды» поддержали проект «Смотри песни» и жестами исполнили гимн России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам члена «Эльбруса» и инициаторы проекта «Смотри песни» Александра Спиридонова, сейчас в мире более 450 миллионов людей с нарушениями слуха. Он отметил, что пение на языке жестов доступно и слышащим людям, и людям с нарушением слуха, это новый вид творчества, который может открыть для себя каждый.

« В процессе работы над проектом мы познакомились с творчеством многих слабослышащих людей. Восхищает, с какими эмоциями они исполняют песни! Конечно, такое исполнение вдохновляет учить язык жестов», — рассказал он.

Художественный руководитель коллектива «Ангелы Надежды» Алена Орлова отметила, что каждый год они делают важные шаги на пути изменения отношения общества к людям с ограниченными возможностями. «Жестовый русский язык объединяет нас всех и показывает пример для других стран», — сказала она.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, заместитель начальника отдела развития руководителей и специалистов ОАО «РЖД» Дарья Сенькина отметила, что такие проекты, если они сделаны искренне и от души, помогают людям объединиться и лучше понять друг друга, и с уважением относиться к людям с особенностями здоровья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!