Опубликована карта выхода России из самоизоляции

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода регионов России из режима самоизоляции. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«С помощью интерактивной карты, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, можно ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте РФ и узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие еще действуют», — говорится в сообщении.

Чтобы увидеть карту, нужно с главной страницы сайта перейти на страницу «Подробные данные» и прокрутить ее вниз.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения в три этапа, основываясь на таких показателях, как коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции), наличие свободных коек в больницах и охват населения тестами.

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В настоящий момент большинство субъектов России находятся на первом этапе, там разрешили прогулки и занятия спортом на улице, а также работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. Часть регионов, такие как Москва, Краснодарский край, Тюменская, Мурманская, Омская области и другие, уже начали второй этап — открываются магазины площадью до 800 квадратных метров и часть образовательных организаций.

Сахалин в конце мая перешел к третьему этапу — на острове открываются кафе и рестораны, торговые центры, библиотеки и музеи.

За последние сутки в России выявили 8987 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8220 человек. Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 511,4 тысяч человек.

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