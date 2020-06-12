Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса

Новые случаи коронавирусной инфекции за сутки выявлены в 85 регионах России, больше всего — в Москве, Московской области и Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале московского оперштаба.

Всего в стране выявлены 8 987 новых пациентов, их них в Москве — 1714 случаев, в Московской области — 730, в Свердловской области — 320. Далее идут Санкт-Петербург (274 новых случаев) и Воронежская область (227 случаев).

В первой десятке по новым случаям также Нижегородская область (221), Ростовская область (198), Красноярский край (178), Республика Тыва (176) и Иркутская область (151).

Сто и более новых пациентов за сутки выявлено также в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Саратовской, Волгоградской, Архангельской, Псковской, Орловской, Новосибирской, Пензенской и Тульской областях.

Меньше всего новых зараженных в Ненецком автономном округе и Севастополе. Там за сутки выявили только по одному случаю коронавируса.

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