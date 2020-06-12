В России число заразившихся коронавирусом превысило 511 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 511 тысяч в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек.

По данным на 11 июня в стране было зафиксировано 502 436 зараженных коронавирусом. За сутки с 10 по 11 июня выявили 8779 инфицированных в 84 регионах.

Ранее сообщалось, что в стране появились случаи заражения коронавирусом россиян с антителами к SARS-CoV-2. По словам главного исследователя ЦКБ Управления делами президента Никиты Ломакин, в его клинической практике были пациенты с высоким уровнем содержания антител к вирусу в крови, у которых впоследствии тест на COVID-19 показал положительный результат. Однако делать выводы, что такие примеры свидетельствуют о возможности повторного заражения, пока нельзя, считает Ломакин.

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