Олимпиаде в Токио предрекли массовое бегство спонсоров

Более половины спонсоров Олимпийских игр 2020 года в Токио могут отказаться от финансирования соревнований. Об этом сообщает телеканал NHK.

Более половины компаний (65 процентов) отметили, что пока не решили, будут ли пролонгировать договоры о сотрудничестве в связи с переносом Игр. Спонсоры также заявили, что пока не вели никаких дополнительных переговоров с оргкомитетом соревнований. Возможное массовое бегство компаний связано с риском снижения зрительского интереса к Олимпиаде.

10 июня организаторы Олимпиады сообщили, что будут выступать за упрощение формата проведения соревнований. Планируется, в частности, рассмотреть возможность сокращения числа зрителей и участников Игр.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Позднее в Международном олимпийском комитете рассказали об особых условиях для проведения соревнований в Токио.

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