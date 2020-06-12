Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в Twitter.

По мнению парламентария, у России не было «ни одного основания» приглашать украинского лидера на торжественное мероприятие. Кроме того, член Совета Федерации убежден, что это приглашение было бы «на 100 процентов» отклонено, что дало бы повод для пропагандистких манипуляций и шанс Зеленскому «показать отсутствующий у него политический вес».

10 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подтверждения получены от Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Тогда же президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тоже будет присутствовать на параде Победы.

Глава российского МИД Сергей Лавров позднее уточнил, что подтвердили намерение приехать в Москву главы 12 государств, большинство из них — члены СНГ. По его словам, Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.

В конце мая президент Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня — по его указу этот день будет выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начнется в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.

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