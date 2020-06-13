Украина отменила для крымчан обязательную самоизоляцию из-за коронавируса

Кабинет министров Украины отменил обязательную самоизоляцию из-за коронавируса для крымчан, которые въезжают в страну. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов, передает агентство «Униан».

Отмена касается не только жителей Крыма, но и Севастополя, а также Донецкой и Луганской областей. Кроме того, для отказа в пропуске жителям областей, которые не согласились на самоизоляцию с использованием электронного сервиса, потребуется дополнительное обоснование.

Кабмин также установил требование, согласно которому обязательно проходить обсервацию должны лица, которые прибывают из стран «со значительным распространением» коронавируса.

29 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страна начинает открывать пограничные пункты в том числе и для иностранцев. Условием для въезда он обозначил соблюдение 14-дневного карантина. По его словам, это позволило бы восстановить движение через границу и одновременно контролировать въезд в страну.

За весь период пандемии на Украине заболели 30 506 человек, из них 13 976 выздоровели, 880 — умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!