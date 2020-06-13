Девушку российского игрока НХЛ затравили после рассказа об инциденте с Ефремовым

Елизавету Федотову, девушку российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева, затравили в сети после рассказа об инциденте в баре с актером Михаилом Ефремовым. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Федотову возмутило, что ее слова опубликовали в СМИ. Она показала, какие комментарии получила после поста о Ефремове. «Никого не интересует мнение Елизаветы Федотовой. Вы не более чем VIP-проститутка, не вам рассуждать о Великих», «А у тебя и так нет мозгов, чтобы думать», — писали ей пользователи.

Девушка добавила, что тяжело переносит критику. «Ко мне после этих статей в директ валят толпы неадекватов с агрессивной точкой зрения. Зачем мне все это читать? При чем тут я?» — задалась вопросом она.

10 июня Федотова рассказала, как однажды видела Ефремова в баре «пьяным в стельку». Подруга Сергачева выразила недоумение тем фактом, что некоторые люди сейчас поддерживают актера.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в состоянии алкогольного опьянения на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

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