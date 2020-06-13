Путин назвал положительную сторону восстановления России для мира

Президент России Владимир Путин назвал положительную сторону восстановления страны для всего остального мира. Об этом он сказал в анонсе передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — заявил глава государства.

Ранее Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией, которая должна развиваться на базе самых современных технологий. Он отметил, что если бы Россия не имела своей базы, то у страны не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.

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