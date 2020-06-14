Найдено тело пропавшего на реке в Чечне ребенка

Спасатели нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Мальчики 10 и 11 лет пропали 11 июня у реки Терек на окраине станицы Калиновская. Их сразу начали искать спасатели и волонтеры. Одного из погибших нашли в 11 километрах от места произошедшего в селе Левобережное. Тело ребенка передали родственникам.

Спасатели продолжают поиски второго пропавшего.

К операции привлечены 415 человек, в их числе сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и волонтеры. На месте происшествия развернули оперативный штаб.

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