Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Джигарханяна Артура Согомоняна, артист уже дома.

За последние два года это была шестая госпитализация Джигарханяна.

О госпитализации артиста стало известно 8 июня. Издание Baza сообщало, что Джигарханян находится в тяжелом состоянии. Сообщалось, что у него был инсульт. По словам его бывшей жены Виталины Цимбалюк-Романовской, состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он ведет в самоизоляции.

Армен Джигарханян — актер и театральный режиссер. Он играл в таких картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».

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