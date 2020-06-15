Туристка в купальнике поприседала у алтаря и подверглась критике

Туристка устроила тренировку в откровенном купальнике на пляже на острове Бали в то время, как в нескольких метрах от нее местные жители готовились к проведению религиозной церемонии. Внимание на ролик, снятый одним из очевидцев, обратило Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как девушка делает приседания на фоне моря, пока ее с разных ракурсов снимает на камеру подруга. В то же время неподалеку от них несколько женщин в традиционной одежде готовят алтарь для проведения индуистской религиозной церемонии.

Поведение туристки подверглось критике со стороны пользователей соцсетей. В комментариях под видео, которое собрало уже более 30 тысяч просмотров, они возмутились нежеланием приезжающих на остров уважать местные традиции. Некоторые юзеры пожаловались, что уже устали от иностранцев, которые ведут себя на Бали подобным образом.

Ряд комментаторов обратил внимание на то, что, вероятнее всего, попавшая на видео туристка является россиянкой.

Ранее сообщалось, что Бали может открыться для туристов к началу октября. Отмечалось, что в середине мая на острове зафиксировали значительное снижение случаев заражения, и, если кривая продолжит идти на спад, министерство туризма будет стремиться к восстановлению турпотока.

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