Россияне устроили рукопашные бои на самодельном плоту

В Санкт-Петербурге полиция задержала нарушителей запрета на проведение массовых мероприятий. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс=службу регионального главка МВД.

По данным правоохранителей, 14 июня на территории Галерной гавани в Шкиперском протоке неизвестные установили самодельный плот, инсценировав на нем рукопашный бой. Происходящее попало на видео. На кадрах можно заметить, что участниками сражения стали десятки человек. Они получили приглашения через YouTube.

На место проведения мероприятия прибыли сотрудники полиции, девять человек были доставлены в отделение. В отношении организатора составлен протокол по статье 20.2-2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Кроме того, еще восьмерым вменяют нарушение статьи 8.6.1 КоАП («Нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности»).

13 июня сообщалось, что на территории одного из парков отдыха в Орловской области, несмотря на режим самоизоляции, прошла вечеринка под открытым небом. Опен-эйр устроили в лесу недалеко от парка отдыха «Горки». Ориентировочно, его посетили несколько сотен человек. На кадрах видно, как гости танцуют, поют песни и жгут пиротехнику.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



