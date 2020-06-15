Банки нашли способ навязать россиянам кредиты

Крупные российские банки на фоне восстановления рынка кредитов на товары в магазинах (POS-кредиты) нашли способ навязывать заемщиками кредитные карты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на игроков рынка.

Согласно новому механизму, если при проверке потенциального получателя товарного кредита оказывается, что заемщик надежный, ему предлагается сразу получить кредитную карту. В случае согласия, заемщик погашает задолженность равными платежами, как и при обычной ссуде на товар. Открывшимся лимитом по кредитной карте он может пользоваться по мере погашения долга или после его закрытия — условия зависят от конкретного банка.

По данным издания, активно внедряют оформление POS-кредита на карту рассрочки банк «Хоум Кредит». Технологию прорабатывают в МТС-банке. В «Ренессанс Кредите» и Почта-банке такой вариант выдачи POS-кредита сочли неэффективным.

Ранее россиянам посоветовали избегать организаций, выдающих микрозаймы слишком быстро. Также перед оформлением микрозаймов стоит проверить, входит ли организация в государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО) на сайте Банка России. Перед подписанием договора необходимо убедиться, что в нем нет дополнительных услуг.

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