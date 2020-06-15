Ким Кардашьян поделилась снимком в откровенном наряде и восхитила поклонников

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст сфотографировалась в откровенном образе. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 39-летняя знаменитость позирует в трикотажном наряде розового цвета бренда JBD Apparel. Комплект стоимостью 220 фунтов стерлингов (19 300 рублей) состоит из кроп-топа с глубоким вырезом в области груди и короткой юбки с разрезом на бедре.

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Публикация Кардашьян набрала почти 1,8 миллиона лайков и свыше 10 тысяч комментариев. Поклонники восхитились ее внешним видом. «Ты потрясающая!», «Выглядишь горячо», «Розовый тебе к лицу», «Мне нравится твой стиль», «Королева! Люблю тебя», — высказывались они.

В мае Ким Кардашьян-Уэст восхитила фанатов тем, что показала целлюлит на фото в бикини. На опубликованном снимке она запечатлена в спортивном зале в купальнике. Звезда реалити-шоу сидит на тренажере, при этом на ее бедре отчетливо виден целлюлит, который она решила не ретушировать. «Ким, наконец-то ты показала себя настоящей», — писали ей под постом.

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