Мужчина принял звонок от незнакомцев за розыгрыш и едва не лишился богатства

Житель австралийского города Мельбурн не поверил, когда ему позвонили представители лотереи, чтобы сообщить о том, что он выиграл крупную сумму, и бросил трубку. Об этом сообщает сайт News.com.au.

Двое родственников совместно приобрели лотерейный билет онлайн. После розыгрыша одному из них позвонили представители лотереи, чтобы сообщить о том, что он стал победителем. Ответивший на звонок австралиец подумал, что его разыгрывают, и завершил разговор, едва не лишившись богатства.

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Позже он все же проверил результат розыгрыша онлайн и узнал, что действительно выиграл в лотерею 100 тысяч австралийских долларов (4,8 миллиона рублей). Участник лотереи сразу позвонил своему родственнику и рассказал ему хорошую новость. Победители планируют потратить деньги на то, чтобы отдохнуть за границей, купить новый компьютер и оплатить счета.

Затем австралиец перезвонил организаторам лотереи и извинился перед ними за несостоявшийся разговор. «Извините, я повесил трубку, когда вы позвонили мне, и проигнорировал все ваши последующие звонки. Дело в том, что я получаю много неприятных звонков, и подумал, что это может быть один из них или какой-то розыгрыш», — пояснил он. Он отметил, что они каждую неделю играли в лотерею в течение многих лет, но никогда не выигрывали.

Ранее сообщалось, что в Великобритании победитель национальной лотереи успел заявить о выигрыше в последний момент. Пожелавший остаться неизвестным британец объявился в офисе компании, которая курирует национальную лотерею, всего за несколько часов до истечения срока действия билета.

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