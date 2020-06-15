Популярный бренд решил работать с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Популярный косметический бренд Mixit решил не прерывать сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после ее шутки об изнасиловании Стаса Костюшкина, которое певец пережил в детстве. Об этом администраторам Telegram-канала «Антиглянец» сообщил сооснователь компании Олег Пай.

По словам представителя фирмы, на данный момент Ксения Собчак остается амбассадором марки Mixit. «Контракт с ней действует и заканчивается в сентябре», — заявил Пай. Известно, что она стала лицом компании в феврале 2020 года.

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14 июня сотрудники Mixit сообщили в комментариях под одним из последних постов в Instagram, что бренд прекратил работать с ведущей. «Мы не можем разделить неоднозначное высказывание Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество», — говорилось в заявлении. Покупатели марки одобрили решение Mixit.

Знаменитость упомянула изнасилование бывшего участника дуэта «Чай вдвоем» в сатирическом видео на YouTube. «Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — высказалась она в ролике.

Стас Костюшкин рассказал в одном из интервью, что подвергся насилию со стороны педофила в восьмилетнем возрасте. По его словам, он решил поделиться своим опытом из-за боязни за своих детей. Через несколько дней после признания в своих соцсетях певец заявил, что его начали «поливать грязью».

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