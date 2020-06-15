Раскрыта загадка высочайших гор Земли

Ученые раскрыли факторы, влияющую на высоту крупнейших гор на Земле. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

В результате исследования горных цепей в США, Гималаях, Андах и Японии выяснилось, что горы продолжают расти, что обусловлено влиянием подземных сил. Наибольшее влияние на высоту горных цепей оказывает движение тектонических плит под ними. По мере того, как плиты сталкиваются и перемещаются относительно друг друга, образуются новые горные цепи. Данный процесс может занимать миллиарды лет.

Высота гор может меняться в отрицательную сторону из-за климата и естественной эрозии. Еще одним фактором, влияющим на рост гор, является изостазия — равновесное состояние земной коры, при котором менее плотная земная кора «плавает» в более плотном слое верхней мантии. По словам специалистов, новое исследование раскрывает загадку образования самых высоких гор на планете.

В выводах научной работы сказано, что первостепенное влияние на рост гор оказывает движение тектонических плит. При этом говорится, что влияние климата на изменение горного рельефа переоценено.

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