В Госдуме захотели строить мусоросжигательные заводы без экспертизы

Депутаты Госдумы предложили отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве самых опасных объектов, в том числе мусоросжигательных заводов, пишет «Коммерсантъ».

Комитет по транспорту и строительству нижней палаты парламента захотел дополнить такими поправками законопроект, призванный ускорить приоритетные стройки ОАО РЖД.

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Документ наделяет президента России полномочиями отменять различные нормативы. В первом чтении он был принят в декабре прошлого года, но тогда Совет по кодификации гражданского законодательства концептуально раскритиковал инициативу. Ко второму чтению авторы поправок, оставшиеся неизвестными, вместо ослабления решили максимально расширить предложение и пересмотреть закон «Об экологической экспертизе».

Теперь законопроект отменяет ГЭЭ для объектов первой категории (максимальный вклад в загрязнение окружающей среды) и предприятий по работе с отходами. Помимо заводов по сжиганию, это проекты по рекультивации свалок и утилизации мусора. Кроме того, госэкспертизу предложено не проводить для строек на особо охраняемых природных территориях.

Глава Юридического центра промышленной экологии Дмитрий Мишуков рассказал, что поправки поддержит бизнес, который видит в ГЭЭ бюрократию и недоволен длительностью процедуры, которая в том числе включает общественные слушания.

В «Гринпис России» подтвердили, что отказ от ГЭЭ не позволит получать полноценную информацию о проектах. Эксперт организации Михаил Крейндлин отметил, что принятие законопроекта сделает невозможным оценку хозяйственной деятельности с точки зрения экологической безопасности.

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В Российской ассоциации производителей удобрений возражают против таких доводов, указывая, что экологической оценкой объектов занимается и Главгосэкспертиза. Однако эксперты отмечают, что эта структура не анализирует проект полностью, кроме того, по словам научного сотрудника Института географии РАН Юлии Бабиной, у ее сотрудников нет нужной специализации.

В антикризисном плане правительства для ускорения процедур строительства есть предложение проводить проверки на экологичность в рамках Главгосэкспертизы. Соответствующий законопроект должен быть принят в июле.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что две трети россиян оценивают экологическую обстановку в своем регионе как благополучную или скорее благополучную

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