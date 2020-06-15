Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых фактов заражения коронавирусом за сутки выявлено в Москве (1359) и Подмосковье (689). Эти и другие российские регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Следом за Московским регионом идут Санкт-Петербург (252), Свердловская (233), Воронежская (220), Нижегородская (209) области. Более сотни случаев выявлено в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Челябинской, Ростовской, Ульяновской, Саратовской, Иркутской, Орловской, Новосибирской, Архангельской, Волгоградской, Самарской областях.

Меньше всего новых инфицирований оказалось в Ненецком автономном округе (3) и Севастополе (2).

По всей России за день новый вирус обнаружен у 8246 человек в 83 регионах. Зафиксировано 143 смерти. Полностью выздоровело еще 4489 пациентов. Активными носителями инфекции остаются 245,5 тысячи жителей.

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