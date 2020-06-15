Оценены продолжительность и качество сна во время карантина

Карантин из-за коронавируса обеспечил людям более четкий график сна, благодаря которому они стали дольше спать. Однако качество сна за это время значительно снизилось. Об этом пишет газета Daily Mail.

Исследователи из Университета Базеля опросили 435 человек в период с 23 марта по 26 апреля 2020 года. Выяснилось, что продолжительность сна у 75 процентов респондентов выросла в среднем на 15 минут. По мнению экспертов, это связано с тем, что люди стали тратить меньше времени на личные цели: например, встречи с друзьями и родственниками.

«Обычно мы ждем, что снижение социального джетлага (нарушения распорядка дня из-за личных целей — прим. "Ленты.ру") будет связано с улучшением качества сна. Однако в нашей выборке общее качество сна снизилось», — сообщила когнитивный нейробиолог Кристин Блум, которая возглавила исследование. По ее словам, это вызвано ростом уровня тревожности на фоне пандемии.

Похожее исследование было проведено среди 139 студентов Университета Колорадо. Благодаря переносу занятий в режим онлайн, они стали в среднем спать на 30 минут дольше по будням и на 24 минуты дольше в выходные. По словам руководителя исследования Кеннет Райт, плохое качество сна влечет за собой обострение хронических болезней, психические и иммунные нарушения, а также снижает производительность труда.

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