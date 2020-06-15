Пассажир забыл в вагоне поезда мешок с золотом

В Швейцарии власти разыскивают человека, который забыл в поезде трехкилограммовый мешок золота стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов (13,3 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Mail.

Сумку с драгоценным металлом на участке железной дороги между Санкт-Галленом и Люцерном оставил один из пассажиров поезда в октябре 2019 года. Объявление о поиске хозяина местные власти опубликовали после того, как его не удалось найти путем внутреннего расследования. Как будут проверяться заявления людей, претендующих на обладание золотом, не уточняется.

Отмечается, что у забывчивого пассажира есть пять лет, чтобы забрать пропажу.

Ранее сообщалось, что во французском городе дети сооружали домик из простыней и случайно обнаружили два золотых слитка. Они были спрятаны между стопок с постельным бельем в одной из нежилых комнат. Стоимость металла оценили в 100 тысяч евро.

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