Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя потребовала 12 лет тюрьмы для актера

Семья курьера-водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, высказалась о сроке для артиста. Родственники выступили на шоу «Прямой эфир», выпуск опубликован на YouTube.

«Кого-то за это накажут. Если это человек без регалий, без званий. А таким людям, как Михаил Ефремов, можно все. Мы боремся за справедливость, для того, чтобы перед законом были все равны. Принятие наркотиков усугубляет его вину. Для нас бы хотелось, чтобы это была самая высшая мера наказания. 12 лет — это нас бы устроило, потому что я считаю, что человек должен ответить по закону», — заявила Татьяна Захарова, жена брата погибшего Сергея Захарова.

Брат Захарова Валерий рассказал, что с семьей связался народный артист России Сергей Гармаш, который предложил «встретиться и обсудить стороны этого конфликта». «Мы договорились, что встреча пройдет при адвокате», — отметил он.

Ранее адвокат семьи Александр Добровинский раскрыл подробности судебного дела против заслуженного артиста России Михаила Ефремова. По его словам, все разговоры о компенсации отвергнуты родственниками погибшего. Он добавил, что Ефремов может получить пять лет условного заключения.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Актера отправили под домашний арест.

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