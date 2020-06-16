В книжных магазинах появилась Конституция России с уже внесенными поправками, голосование по которым пройдет 1 июля. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК во вторник, 16 июня.

Корреспондент издания приобрел измененную версию Конституции от издательства «Омега-Л» в магазине сети «Читай-город». На обложке брошюры указано: «Конституция Российской Федерации. Вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования». Издание утверждает, что Конституцию с поправками можно купить и в магазине «Библио-Глобус» через предзаказ на сайте. Помимо «Омеги-Л» брошюру выпустили также издательства «Эксмо» и «Проспект».

По словам гендиректора издательства «Проспект» Леонида Рожникова, издание Конституции с изменениями введено в оборот легально и не вводит в заблуждение, поскольку к нему добавлен закон «О поправке к Конституции Российской Федерации».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с изданием заявил, что «ничего особенного» в факте продажи брошюр с текстом предложенного варианта Конституции нет. «Тем более что там четко указывается, что [Основной закон] вступает в силу только после голосования. Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать», — сказал Песков.

Изначально голосование по поправкам планировалось провести 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. После улучшения эпидемиологической обстановки президент России Владимир Путин объявил новую дату голосования — 1 июля — и призвал россиян принять в голосовании активное участие.

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