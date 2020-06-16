Украина объявила в розыск Стрелкова

Украина объявила в розыск бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина). Он подозревается в нарушении законов и обычаев войны. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

Офиса генпрокурора заявил, что Стрелков 17-19 апреля 2014 года похитил в Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины. Их держали в Славянске, пытали и избивали, чтобы отомстить за проукраинскую позицию, утверждает Киев.

«Во исполнение приказов подозреваемого подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали», — заявили в офисе.

Подозреваемый объявлен в розыск, суд дал разрешение на его задержание.

Стрелков также проходит обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году в Донецке. Помимо него, прокуратура Нидерландов предъявила обвинения россиянам Олегу Пулатову и Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.

Игорь Стрелков участвовал в военном конфликте в Донбассе в 2014 году, командовал вооруженными силами ДНР. Позже он признался, что нажал «спусковой крючок войны».

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