США назвали условие для сотрудничества своих компаний с Huawei

Министерство торговли США назвало условие для сотрудничества американских компаний с Huawei. Об этом сообщает Reuters.

Власти страны намерены снять запреты и начать диалог с китайской фирмой по установлению мировых стандартов сети нового поколения. Однако при этом министр торговли Уилбур Росс отметил, что его ведомство ради национальной безопасности и внешнеполитических интересов будет способствовать превращению американских стандартов в общемировые.

Он подчеркнул, что США не упустят лидерство в развитии этой мировой инновации. По его словам, участие страны в разработке мировых норм повлияет на будущее беспилотных машин, искусственного интеллекта и «других самых современных технологий».

Ранее компания Huawei оказалась под новым ударом со стороны властей США после того, как те запретили иностранным компаниям, использующим технологии и оборудование, сотрудничать с ней. Запрет ударил в первую очередь по тайваньскому производителю мобильных процессоров TSMC, обеспечивающему более 98 процентов потребностей Huawei.

Huawei впервые попала под ограничения со стороны США в мае прошлого года, после того как Вашингтон обвинил ее в передаче личных данных пользователей китайским спецслужбам и включил в черный список. Впоследствии компании были предоставлены некоторые исключения и отсрочки.

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