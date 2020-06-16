Пакистанский политик предложил бороться с коронавирусом долгим сном

Председатель пакистанской партии «Джамаат-и-Ислами» Фазаль-ур-Рахман заявил, что с коронавирусом необходимо бороться с помощью долгого сна. Об этом сообщает The Indian Express.

«Чем больше мы спим, тем больше спит вирус. Это избавит нас от вреда. Когда мы спим — он спит, когда мы умираем — он умирает», — приводит издание его предложение. Ультраправый политик утверждает, что такой информацией с ним поделились врачи.

Слова Рахмана получили широкий резонанс в индийском сегменте интернета, где начали сочинять шутки и мемы с его участием. Так, было предложено ввести вместо карантина режим сна для всех граждан.

Всего в Пакистане по состоянию на 16 июня 149 тысяч зараженных коронавирусом, 2,8 тысячи человек умерло от COVID-19, а 56 тысяч — вылечились.

Ранее власти африканской страны Бурунди выслали из страны главного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Казади Муломбо и трех других экспертов организации, которые учили справляться с коронавирусом. Вскоре президент Бурунди Пьер Нкурунзиза заразился коронавирусом и умер.

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