«Морской старт» оказался ненужным

«Росатом» отказался от покупки плавучего космодрома «Морской старт». Об этом со ссылкой на материалы госкорпорации сообщает РИА Новости.

Департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов «Росатома» нашел пять связанных с покупкой комплексов рисков. Комплекс не нужен компании, так как она не видит потребности в космических пусках; кроме того, в госкорпорации отсутствуют компетенции по привлечению заказчиков к пускам и, как следствие, это не гарантирует загрузку «Морского старта». По мнению специалистов, покупка платформы приведет к конкуренции с другой госкорпорацией — «Роскосмосом».

Еще одной причиной отказа от покупки назвали снижение стоимости запуска ракет-носителей в связи с деятельностью SpaceX. «Поэтому гораздо эффективнее пользоваться разовыми пусковыми услугами в случае необходимости», — сообщается в материалах компании.

«Росатом» также отметил наличие накопленных убытков и долгов «Морского старта» и необходимость их компенсации. «Требуется дополнительная детальная оценка сопутствующих платежей и потенциальной стоимости покупки комплекса», — говорится в документе.

Ранее о продаже «Морского старта» «Росатому» сообщили два источника ТАСС. Владеющая комплексом S7 не намерена развивать плавучий космодром в связи с финансовыми потерями от пандемии коронавируса. Российская авиакомпания стала полноправным владельцем «Морского старта» в 2018 году.

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