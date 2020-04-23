Российский «Морской старт» вместо распиливания заморозили

Работы по российскому плавучему космодрому Sea Launch («Морской старт») временно приостановлены, сообщил «Коммерсантъ» владелец S7 Владислав Филев.

«Сегодня у нас нет возможности чем-то заниматься, поэтому мы программу пока заморозили до лучших времен», — сказал менеджер.

По его словам, финансовые условия размещения командного судна и стартовой платформы в России в два раза хуже, чем в США. «Правда, когда мы согласовывали перевозку комплекса в Россию, мне говорили, что условия по размещению будут не хуже, чем в Америке», — напомнил руководитель.

По его словам, в настоящее время основная финансовая нагрузка, связанная с проектом, приходится на оплату портовой инфраструктуры и стоянки. Филев на вопрос о ракете, которая будет использоваться на космодроме, ответил словами «знаете, сейчас нам действительно не до этого».

В марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что Sea Launch («Морской старт») из-за своей ненужности будет распилен на металлолом.

В марте пусковая платформа плавучего космодрома прибыла в российские территориальные воды из Калифорнии. Ранее в том же месяце в порт приморского Славянска прибыло командное судно «Морской старт». Корабль покинул США в феврале.

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Работа по созданию плавучего космодрома. с которого запускалась укранская ракета «Зенит-3SL», началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.

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