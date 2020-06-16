США выделят триллион долларов на восстановление инфраструктуры

Правительство США намерено выделить около триллиона долларов на восстановление инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg.

Пакет мер, разработанный министерством транспорта, в основном направлен на обеспечение функционирования мостов и дорог, а также создание в стране сети 5G и проведение широкополосного Интернета в сельскую местность. Изначально президент США Дональд Трамп хотел направить на эти цели два триллиона.

Власти страны рассматривают различные варианты выделения средств на развитие инфраструктуры. Они могут быть включены в очередной пакет помощи в условиях эпидемии коронавируса, или же может быть принят отдельный законопроект.

Ранее в США было достигнуто соглашение о выделении двух триллионов долларов на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса. Согласно плану, деньги пойдут на помощь бизнесу, поддержку больниц и других поставщиков медицинских услуг, а также на оборудование и необходимые материалы. Помимо этого средства были направлены властям штатов.

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