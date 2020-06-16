Россия закупилась американским госдолгом

Россия увеличила вложения в американские гособлигации на 80 процентов. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов, передает РИА Новости.

На данный момент сумма вложений в американский госдолг составляет 6,85 миллиардов долларов. Из них 2,84 миллиарда приходятся на краткосрочные бумаги, еще 4,014 миллиарда — на долгосрочные.

Ранее сообщалось, что в марте больше чем втрое снизила вложения в государственные ценные бумаги США. Их сумма составляла 3,85 миллиарда долларов.

В июне госдолг США достиг 26 триллионов долларов и установил абсолютный рекорд. Резкий рост связан с расходами бюджета на борьбу с пандемией коронавируса и с отсрочками налоговых выплат.

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