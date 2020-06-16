Напечатанные в России деньги украли в Йемене

Боевики йеменского «Южного переходного совета» украли у правительственных военных деньги, напечатанные в России по заказу местного центробанка, сообщает Reuters.

Всего было похищено 64 миллиарда риалов (примерно 255 миллионов долларов). Их отобрали в результате нападения на военный конвой.

Бойцы «Южного переходного совета» объяснили поступок желанием побороть коррупцию среди высшего руководства страны. Согласно их заявлению, правительство с высокой долей вероятности расхитило бы бюджетные средства и не смогло бы использовать их для развития страны.

В свою очередь йеменский центробанк заявил, что случившееся может привести к «опасным последствиям», особенно учитывая сумму похищенного.

Несмотря на произошедшее, «Южный переходный совет» поддерживает правительство Йемена в гражданской войне против повстанцев-хуситов. Последние контролируют южную часть страны, включая столицу Сану, и поддерживаются Ираном. В боях против них участвует также коалиция арабских государствах во главе с Саудовской Аравией.

Российский «Гознак» печатает наличную валюту иностранных государств по заказу их центральных банков. Самые крупные заказы традиционно поступают из Венесуэлы. В феврале страны договорились о производстве 300 миллионов банкнот. За исполнение заказа Москва должна получить 6,8 миллиона евро.

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