В Кремле признали обсуждение роста налогов для богатых

Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых граждан действительно обсуждается, но пока только на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он признал, что в правительстве и администрации президента в курсе таких инициатив, но готового решения пока нет. В настоящее время это лишь один из возможных вариантов.

Накануне о возможном росте НДФЛ для граждан с доходом выше 2-3 миллионов сообщили источники издания Forbes. Они указывали, что для них налог с 13 процентов вырастет до 15-ти.

В четверг, 18 июня, в пресс-службе правительства опровергли информацию по поводу обсуждения. В то же время в Госдуме идею поддержали, подчеркнув, что получали достаточно обращений.

Так, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, член фракции ЛДПР, подчеркнул, что партия выступает за введение прогрессивной шкалы налогооблажения, но так, чтобы россиян с доходами ниже двух МРОТ были освобождены от выплат. Его поддержал замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин

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