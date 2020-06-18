Убегающий от следователей российский чиновник попал на видео

Начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался скрыться от следователей после получения взятки. Видео с убегающим чиновником опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

На кадрах виден мужчина в костюме, который бегает по коридору, забегает, а затем выбегает из кабинета. Потом он убегает из здания на улицу, но там его задерживают правоохранительные органы. Задержанного спрашивают, почему он пытался скрыться, на что тот опровергает свою попытку.

По версии следствия, в конце 2019 года департаментом инженерных коммуникаций и жилищного фонда проводился аукцион на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и у его руководителя возник умысел на получение взятки за содействие в победе одной из компаний. За свои услуги чиновник запросил 200 тысяч рублей.

По ходатайству следствия Октябрьским районным судом Иркутска выдана санкция на арест обвиняемого на два месяца.

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