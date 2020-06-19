На матч «Крыльев Советов» с «Ахматом» пригласили 300 врачей

Футбольный клуб «Крылья Советов» пригласили на матч против грозненского «Ахмата» врачей, которые боролись с пандемией коронавируса в Самаре. Об этом сообщает портал «Вести».

Отмечается, что матч 23-го тура чемпионата России посетят 300 медицинских работников.

В пресс-службе самарского клуба заявили, что символический первый удар в матче нанес главный врач областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Армен Бенян.

Матч между «Крыльями Советов» и «Ахматом» состоялся 19 июня в Самаре.

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