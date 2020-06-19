Путину рассказали о в меру упитанном медвежонке

Ярославский завод готовых лекарственных форм продолжает заботиться о своем подопечном медвежонке Умка. Об этом рассказал президенту России Владимиру Путину директор завода Владимир Колышкин, сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

«Житель Ярославского зоопарка остался без своих посетителей, но жив — здоров и в меру упитан», — отметил Колышкин в ходе совещания главы государства с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями пандемии коронавируса.

На сайте Ярославского зоопарка указано, что в настоящий момент он закрыт, однако вся команда продолжает заботиться о 3,5 тысячи подопечных. Понаблюдать за животными, в том числе медведями, можно с помощью установленных в вольерах веб-камер.

В апреле директор Одесского зоопарка сыграл животным на синтезаторе во время карантина. В репертуаре была в основном классическая музыка. Однако волкам он исполнил песню «Мурка» ‎композитора Оскара Строка. Затем директор сыграл мелодию для коз, после чего исполнил композицию в стиле танго для пеликанов.

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