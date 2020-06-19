Адвокат заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым

Адвокат Александр Добровинский заявил о попытке неизвестных «всучить» деньги жене погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Юрист рассказал, что к супруге погибшего Сергея Захарова приезжали неизвестные и пытались дать ей деньги. «Естественно, ничего не вышло. Но дабы оградить пожилую женщину от подобных ситуаций в дальнейшем Маргарита и Валерий Захаровы высказали желание, чтобы все вопросы, касающиеся данного дела, решались только через их адвоката», — отметил он.

Добровинский подчеркнул, что никакой компенсации от Ефремова потерпевшие не примут.

Ранее 19 июня семья Захарова раскрыла переписку с Добровинским по поводу компенсации от Ефремова. Адвокат обратился к вдове и брату водителя из-за «непрекращающихся спекуляций» о том, что они якобы согласились принять деньги от актера. «Оба — и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров — написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд», — указал Добровинский.

18 июня сообщалось, что Ефремов, возможно, выплатит семье погибшего до трех миллионов рублей. Адвокат Александр Мельцев рассказал, что судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышает эту сумму, ее назначают даже при наличии у погибшего иждивенцев.

Ефремов вечером 8 июня устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в организме артиста нашли следы наркотиков.

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