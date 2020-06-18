Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, возможно, выплатит семье погибшего курьера Сергея Захарова до трех миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката Александра Мельцева.

Он рассказал, что судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышает трех миллионов рублей. Адвокат подчеркнул, что такую компенсацию назначают даже при наличии у погибшего иждивенцев.

Мельцев считает, что компенсация в размере 100 миллионов рублей, которая озвучивалась ранее, экстраординарна. По его словам, такие суммы фигурируют лишь в делах о хищениях. При этом адвокат пояснил, что о добровольной компенсации стороны договариваются индивидуально.

Ранее адвокат Павел Левшун заявил, что Ефремов должен выплатить семье Захарова 100 миллионов рублей, чтобы смягчить наказание. Защитник артиста Эльман Пашаев сообщил, что актер готов возместить материальный и моральный ущерб, но «он не олигарх, 100 миллионов никому не может дать».

Ефремов вечером 8 июня устроил аварию в центре Москве. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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