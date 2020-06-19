Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Любая попытка добычи Украиной углеводородов у берегов Крыма будет пресечена. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы РФ от крымского региона Михаил Шермет.

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Член комитета по энергетике предостерег Украину от подобных действий. Он заявил, что для добычи газа в Черном море необходимо сначала осуществить демаркацию границ, согласовав этот вопрос с Россией. «Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии», — подчеркнул он.

По словам депутата, проблема должна решаться на уровне министерств иностранных дел с учетом изменившейся из-за нового статуса полуострова морской границы.

Ранее главный исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Отто Ватерландер объявил, что предприятие намерено возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря. Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.

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