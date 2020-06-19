Перечислены регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки наибольшее число новых случаев коронавируса было выявлено в Москве (1136), Подмосковье (646), Ханты- Мансийском автономном округе (259) и Свердловской области (254). Регионы перечислил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Более 100 случаев выявили в Петербурге (228), Нижегородской области (219), Воронежской области (203), Челябинской области (166), Иркутской области (164), Красноярском крае (151), Ростовской области (139), Ставропольском крае (137), Ульяновской области (122), Ямало-Ненецком автономном округе (121), Архангельской области (118), Саратовской области (116), Туве (115), Коми (114), Новосибирской области (108), Волгоградской области (107), Омской области (103) и Приморском крае (103).

Меньше всего заражений зафиксировали в Еврейской автономной области (4), Республике Алтай (2), Чукотском автономном округе (1) и Севастополе (1). Всего за сутки в России выявили 7972 новых случая коронавируса в 83 регионах.

С начала пандемии в России подтверждены 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 7841 человек. выздоровели 324 406.

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