В России за день вылечились более 10 тысяч зараженных коронавирусом

За последние сутки в России вылечились 10 443 зараженных коронавирусом. Общее число вылечившихся составило 324,4 тысячи, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за день выздоровели 2003 жителя, в Подмосковье — 1093. Следом идут Петербург (847), Ленинградская (421), Ростовская (352), Нижегородская и Ивановская (по 279), Воронежская (245), Свердловская (207), Тульская (201) области.

Более 100 излечившихся насчитывается в Бурятии, Ханты-Мансийском округе, Карачаево-Черкесии, Алтайском и Пермском краях, Саратовской, Новосибирской, Рязанской, Ульяновской, Курской, Ярославской, Архангельской, Тамбовской, Пензенской, Орловской областях.

Всего за время эпидемии в стране выявлено 569 тысячи случаев инфицирования; 236,8 тысячи человек остаются носителями вируса; 7841 больной умер.

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