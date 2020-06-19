Роспотребнадзор анонсировал проверку россиян на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор анонсировал первый этап проверки россиян на выявление популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Исследование пройдет в июне в 22 субъектах всех федеральных округов Российской Федерации. В него с помощью метода случайной выборки предлагается включить детей от года до 17 лет включительно и взрослых шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

Проверку будут проводить с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для лабораторных исследований используют иммуноферментный анализ (ИФА) тест-системы на IgG SARS-CoV-2, которые произвели в «Государственном научном центре прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора.

18 апреля сообщалось, что в России завершилась разработка тест-системы, которая позволит определить, есть ли у людей антитела к коронавирусу. Как писали «Известия», частные лаборатории рассчитывали предложить всем желающим сдать соответствующие анализы уже в мае. Газета уточнила, что многие частные компании не разрабатывают свои тесты — этим занимаются несколько российских компаний и лабораторий. Специалисты также работают над экспресс-системой для выявления антител в крови за 10-15 минут.

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